Более 100 тысяч книг приобрели для библиотек Ростова

В Ростовской области закупили более 100 тысяч экземпляров книг для библиотек. На эти цели выделена субсидия из федерального и областного бюджетов: 19 млн рублей и 30,2 млн рублей соответственно. Об этом сообщило министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
— Ростовская область занимает пятое место среди субъектов России по количеству общедоступных библиотек и четвертое — по совокупному объему книжного фонда. Общий объем фонда составляет более 15 млн экземпляров на различных материальных носителях. Безусловно, такой масштабный фонд нуждается в регулярном обновлении, — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Поддержка отрасли культуры, особенно в части комплектования библиотек, осуществляется государством на постоянной основе. Так, с 2021 по 2024 годы субсидия составила более 87,5 млн рублей и свыше 205 тысяч экземпляров литературы. Кроме того, за этот период порядка 285 млн книг приобрели с помощью областной субсидии.