Более 100 тысяч книг приобрели для библиотек Ростова

Поддержка отрасли культуры, особенно в части комплектования библиотек, осуществляется государством на постоянной основе. Так, с 2021 по 2024 годы субсидия составила более 87,5 млн рублей и свыше 205 тысяч экземпляров литературы. Кроме того, за этот период порядка 285 млн книг приобрели с помощью областной субсидии.