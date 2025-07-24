Студенты Самарского политеха разработали математическую игру Brain Blitz

Четверокурсники Студенты Самарского политеха Максим Шелестов и Егор Коровин представили собственную разработку — мобильное приложение Brain Blitz. Проект создан под руководством доцента кафедры «Информатика и вычислительная техника» Зульфии Камальдиновой.
Brain Blitz — это обучающая головоломка с простым интерфейсом. Основной инструмент игры — математика. Пользователь решает арифметические примеры, задачи по геометрии и логике, а также вопросы на общую эрудицию. Среди заданий — вычисление площади квадрата или указание числа π с точностью до нескольких знаков.
Приложение рассчитано на пользователей любого возраста. В Brain Blitz три уровня сложности: лёгкий, нормальный и сложный. Для сложных задач предусмотрены подсказки и готовые ответы. Игроки могут настраивать язык (русский или английский) и звуковое сопровождение. Режим «премиум» открывает доступ к авторским заданиям, а в будущих обновлениях владельцы премиум-аккаунтов смогут добавлять собственные головоломки.
Приложение уже приносит прибыль — разработчики зарабатывают на рекламе внутри игры.
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