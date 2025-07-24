За неделю в Башкирии взлетели цены на соль, смеси для детского питания и печенье

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 14 по 21 июля поваренную пищевую соль подорожала на 1,53%. На этой неделе его средняя цена составила 13,88 рубля. Также жителям республики на 1,51% больше придется отдать за сухие молочные смеси для детского питания (средняя цена — 1176,07 рублей) и на 1,21% за печенье (258,91 рубля).