За неделю в Башкирии взлетели цены на соль, смеси для детского питания и печенье

В Башкирии за неделю подорожали соль, смеси для детского питания и печенье. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.
Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 14 по 21 июля поваренную пищевую соль подорожала на 1,53%. На этой неделе его средняя цена составила 13,88 рубля. Также жителям республики на 1,51% больше придется отдать за сухие молочные смеси для детского питания (средняя цена — 1176,07 рублей) и на 1,21% за печенье (258,91 рубля).
Однако на этой неделе на 8,17% подешевели столовая свекла (74,31 рубля), на 8,47% — картофель (73,64 рубля), на 10,05% — морковь (средняя цена — 68,88 рубля).
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