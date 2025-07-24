Гендиректор омского «Авангарда» назвал расторжение контракта с Ткачёвым тяжелым, но не смертельным решением

Гендиректор хоккейного «Авангарда» Герман Чистяков публично прокомментировал расторжение действующего пятилетнего контракта клуба с нападающим Владимиром Ткачевым.
"Тема особая, деликатная и трогательная для меня. Первый игрок в хоккее, контракт с которым я подписал в 2023 году в Сочи, на сборах команды. Тогда муссировалась тема с его возможным отъездом в НХЛ (правда или нет — не знаю), но решили, что такого хоккеиста упускать нельзя: тренер планировал строить команду вокруг Володи и его связки с Ридом Буше. Договорились. Подписали. Не жалел ни разу.
2024. Тяжелая травма Володи оказалась триггером ко многим последующим процессам, включая резкие перемены в клубе и команде, когда сезон начал заваливаться. С учетом пропуска сезона и потолка зарплат договорились изменить условия контракта — спасибо парню, что пошел навстречу, и мы продлили сотрудничество еще на год. Не жалел ни разу", — написал Чистяков в своем Телеграм-канале.
Но в спорте так бывает, продолжил гендиректор, причем нередко. И в этом нет никаких конфликтов. Чистяков пояснил: есть и тренерское видение. У главного тренера «ястребов» Ги Буше в приоритете наличие центральных нападающих.
«Если мы могли бы предоставить сильных центров без необходимости расставаться с Ткачевым — было бы именно так. Поэтому и искали, и пытались весь пазл сложить. Не получилось. Да, просили Владимира съездить в Канаду и поговорить с тренером. Спасибо ему — он был готов. А что тут непонятного? Если есть недопонимание, если есть вопросы — что может быть лучше прямого диалога с глазу на глаз? Зачем тянуть? Тащить вопросы на сбор? Гораздо лучше начать сезон без наследия прошлого сезона, все выяснить и проговорить», — отметил Чистяков.
Как заключил он, когда руководству клуба стало очевидно, что решение тут только одно — тяжелое, но не смертельное ни для кого (никто не сомневался, что Ткачев найдет новую команду очень быстро) — поступили так, как поступили.
«Это все рабочие моменты, просто работа у нас такая, особенная: и у менеджеров, и у хоккеистов», — считает гендиректор.
Добавим, спортивные СМИ уже писали, что на Владимира после ухода из «Авангарда» претендуют 7 клубов КХЛ. А фаворитом тут является «Металлург».
Ранее мы сообщали, что «Авангард» по соглашению сторон разорвал контракт и с защитником Алексом Грантом.