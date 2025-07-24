Гендиректор омского «Авангарда» назвал расторжение контракта с Ткачёвым тяжелым, но не смертельным решением

«Если мы могли бы предоставить сильных центров без необходимости расставаться с Ткачевым — было бы именно так. Поэтому и искали, и пытались весь пазл сложить. Не получилось. Да, просили Владимира съездить в Канаду и поговорить с тренером. Спасибо ему — он был готов. А что тут непонятного? Если есть недопонимание, если есть вопросы — что может быть лучше прямого диалога с глазу на глаз? Зачем тянуть? Тащить вопросы на сбор? Гораздо лучше начать сезон без наследия прошлого сезона, все выяснить и проговорить», — отметил Чистяков.