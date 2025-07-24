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Гендиректор омского «Авангарда» назвал расторжение контракта с Ткачёвым тяжелым, но не смертельным решением

По мнению Германа Чистякова, по мере поиска вариантов умещения бюджета зарплат игроков в «потолок» КХЛ и подписания нужных центрфорвардов решение о расставании с Ткачевым стало тяжелым, но неизбежным.

Источник: Комсомольская правда

Гендиректор хоккейного «Авангарда» Герман Чистяков публично прокомментировал расторжение действующего пятилетнего контракта клуба с нападающим Владимиром Ткачевым.

"Тема особая, деликатная и трогательная для меня. Первый игрок в хоккее, контракт с которым я подписал в 2023 году в Сочи, на сборах команды. Тогда муссировалась тема с его возможным отъездом в НХЛ (правда или нет — не знаю), но решили, что такого хоккеиста упускать нельзя: тренер планировал строить команду вокруг Володи и его связки с Ридом Буше. Договорились. Подписали. Не жалел ни разу.

2024. Тяжелая травма Володи оказалась триггером ко многим последующим процессам, включая резкие перемены в клубе и команде, когда сезон начал заваливаться. С учетом пропуска сезона и потолка зарплат договорились изменить условия контракта — спасибо парню, что пошел навстречу, и мы продлили сотрудничество еще на год. Не жалел ни разу", — написал Чистяков в своем Телеграм-канале.

Но в спорте так бывает, продолжил гендиректор, причем нередко. И в этом нет никаких конфликтов. Чистяков пояснил: есть и тренерское видение. У главного тренера «ястребов» Ги Буше в приоритете наличие центральных нападающих.

«Если мы могли бы предоставить сильных центров без необходимости расставаться с Ткачевым — было бы именно так. Поэтому и искали, и пытались весь пазл сложить. Не получилось. Да, просили Владимира съездить в Канаду и поговорить с тренером. Спасибо ему — он был готов. А что тут непонятного? Если есть недопонимание, если есть вопросы — что может быть лучше прямого диалога с глазу на глаз? Зачем тянуть? Тащить вопросы на сбор? Гораздо лучше начать сезон без наследия прошлого сезона, все выяснить и проговорить», — отметил Чистяков.

Как заключил он, когда руководству клуба стало очевидно, что решение тут только одно — тяжелое, но не смертельное ни для кого (никто не сомневался, что Ткачев найдет новую команду очень быстро) — поступили так, как поступили.

«Это все рабочие моменты, просто работа у нас такая, особенная: и у менеджеров, и у хоккеистов», — считает гендиректор.

Добавим, спортивные СМИ уже писали, что на Владимира после ухода из «Авангарда» претендуют 7 клубов КХЛ. А фаворитом тут является «Металлург».

Ранее мы сообщали, что «Авангард» по соглашению сторон разорвал контракт и с защитником Алексом Грантом.