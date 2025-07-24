«Животное считалось вымершим». В Припятском парке заметили уникального хищника, вернувшегося в Беларусь спустя 100 лет

Трудноуловимый хищник европейский лесной кот вернулся в Беларусь через 100 лет. Информацию и видео опубликовали на официальном сайте Национального парка «Припятский».
Согласно информации, 16 июня 2025 года на территории Национального парка фотоловушка, которая была установлена для мониторинга популяций барсука в Переровском лесничестве, словила европейского лесного кота. Животное в разы крупнее домашних котов, имеет серовато-желтый, охристый окрас шерсти с размытым рисунком и едва заметными полосами, а также более коротким, толстым и пушистым хвостом с поперечными полосками и темным кончиком.
«Отсутствие таких признаков гибридизации, как пятна на крупе, заостренный кончик хвоста, соединяющиеся между собой кольца на хвосте) подтверждает принадлежность особи к виду Felis silvestris — лесная кошка», — заметили в сообщении.
Подтвердить, что попавший в фотоловушку хищник не является гибридом, специалисты намерены с помощью генетического анализа шерсти, которая была найдена на месте его появления. Для этого в национальном парке установят дополнительные фото и видеокамеры, специальные чесальные столбики с привлекающим кошек запахом.
В пресс-службе замечают, что европейский лесной кот является одним из самых трудноуловимых хищников семейства кошачьих.
Уникального хищника заметили в Припятском парке. Фото: скриншот с видео Национального парка «Припятский».
«Исторически являлся представителем аборигенной фауны Беларуси. В XIX веке встречался в Беловежской пуще, Слонимском уезде Гродненской губернии, Минской губернии и был отмечен в Белорусском Полесье», — отметили в национальном парке.
Специалисты добавляют, что до сегодняшнего дня животное считалось вымершим. Все дело в том, что последнее упоминание о нем датируется 1927 годом. После этого в Беларуси достоверных регистраций не было.
«Надеемся, что нетронутые леса Национального парка станут основным местом обитания лесного кота, а наши дальнейшие исследования по его поиску и сбору генетического материала дадут положительные результаты», — подчеркнули в сообщении.
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