«Животное считалось вымершим». В Припятском парке заметили уникального хищника, вернувшегося в Беларусь спустя 100 лет

Согласно информации, 16 июня 2025 года на территории Национального парка фотоловушка, которая была установлена для мониторинга популяций барсука в Переровском лесничестве, словила европейского лесного кота. Животное в разы крупнее домашних котов, имеет серовато-желтый, охристый окрас шерсти с размытым рисунком и едва заметными полосами, а также более коротким, толстым и пушистым хвостом с поперечными полосками и темным кончиком.