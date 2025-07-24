«Озон» планирует создать большой распределительный центр в Ростовской области

В Ростовской области «Озон» планирует создать большой распределительный центр с возможностью склада и дистрибуции до 2 млн посылок в сутки. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев на пресс-конференции в ИА «Интерфакса».
— Сейчас мы работаем очень плотно с компанией Ozon, которая планирует в Ростовской области открыть большой центр с возможностью склада временного хранения, чтобы осуществлять дистрибуцию по нашему южному региону мелких посылок в объеме от 300 тысяч, на пике — до 2 миллионов штук в день. То есть это такой большой распредцентр, — объяснил Господарев.
Сроки реализации строительства центра пока не уточняются. Алексей Господарев отметил, что этот проект будет учитывать интересы Росморречфлота, РЖД и аэропорта «Платов».