«Озон» планирует создать большой распределительный центр в Ростовской области

— Сейчас мы работаем очень плотно с компанией Ozon, которая планирует в Ростовской области открыть большой центр с возможностью склада временного хранения, чтобы осуществлять дистрибуцию по нашему южному региону мелких посылок в объеме от 300 тысяч, на пике — до 2 миллионов штук в день. То есть это такой большой распредцентр, — объяснил Господарев.