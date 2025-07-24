Фестиваль «Назад в город» пройдет в Самаре с 26 июля по 3 августа

С 26 июля по 3 августа в Самаре пройдет фестиваль «Назад в город» (16+), организованный галереей «Виктория». Это бесплатное городское событие объединит экскурсии, лекции, концерты и художественные акции в нестандартных городских локациях — от гаражей до набережных.
Фестиваль посвящён новым способам взаимодействия с городом и включает прогулки по районам, перформансы, поэтические чтения, архитектурные пробежки, выставки и пленэры. Программа охватывает разные уголки Самары: Зубчаниновку, Безымянку, Юнгородок и исторический центр.
Открытие состоится 26 июля в 17:00 в Сквере художника (ул. Некрасовская, 2). Закрытие пройдет 3 августа на пленэре под мостом с поэтическими чтениями и уличной выставкой.
Вход на мероприятия свободный, но на многие события требуется регистрация. Количество мест ограничено. Узнать расписание мероприятий можно на сайте галереи.
Ранее самарский уличный театр «Пластилиновый дождь» показал новый спектакль «Заповедная» (12+) по легендам Жигулей. Премьера прошла в Санкт-Петербурге.
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