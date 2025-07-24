Жительница Уфы получила из казны 587 тысяч рублей, но суд потребовал их вернуть

В Уфе прокуратура Советского района выявила нарушения в использовании средств материнского капитала. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в апреле 2023 года женщина купила земельный участок в деревне Карабаево Бураевского района для строительства жилья, потом оформила целевой займ на 587 тысяч рублей для возведения, но все эти деньги были потрачены на другие цели.