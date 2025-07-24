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Жительница Уфы получила из казны 587 тысяч рублей, но суд потребовал их вернуть

Уфимка совершила мошенничество с маткапиталом на 587 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе прокуратура Советского района выявила нарушения в использовании средств материнского капитала. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в апреле 2023 года женщина купила земельный участок в деревне Карабаево Бураевского района для строительства жилья, потом оформила целевой займ на 587 тысяч рублей для возведения, но все эти деньги были потрачены на другие цели.

— В последующем уполномоченным органом на счет женщины перечислены средства господдержки, которыми она погасила долг. В действительности жилой дом не возводился, — сообщаю прокуроры.

Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием взыскать с женщины полученные деньги. Инстанция ее удовлетворило, и в настоящее время бюджетные средства в полном объеме возвращены в казну.

В ведомстве подчеркнули, что материнский капитал является целевой выплатой и его нецелевое использование влечет за собой юридическую ответственность.

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