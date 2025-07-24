Две улицы Таганрога назовут в честь героев СВО и Великой Отечественной войны

Две улицы в Таганроге планируют назвать в честь героев специальной операции и Великой Отечественной войны. Об этом в своем телеграм-канале рассказал председатель местной гордумы Роман Корякин.
Предложение об утверждении «Улицы Героев специальной военной операции» рассмотрели на заседании комиссии по местному самоуправлению. Инициатива принадлежала Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества. Роман Корякин добавил, что более 100 участников СВО из Таганрога были удостоены орденов Мужества.
Вторую улицу «в скором времени» должны назвать в честь старшего сержанта Владимира Цыбулькина. В 1944 году его группа разведчиков освободила детей из таганрогских приютов, которых немцы использовали как доноров крови в селе Великая Лепетиха Херсонской области.
Также депутаты поддержали установку мемориальной доски советскому и российскому лингвисту, доктору филологических наук Галине Инфантовой. Она много лет возглавляла кафедру русского языка в Таганрогском педагогическом институте.
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