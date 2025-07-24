Церковь XVIII века горит открытым пламенем под Жабинкой. Подробности рассказали в пресс-службе Брестского облисполкома.
«В Степанках Жабинковского района горит церковь», — сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что сотрудники МЧС работают на месте случившегося. По опубликованному видео понятно, что деревянная церковь горит открытым пламенем. В пресс-службе обратили внимание, что данная церковь будет включена в перечень культовых объектов, которые подлежат реконструкции в период с 2026 по 2030 годы.
На официальном сайте церкви сказано, что она является памятником деревянного зодчества второй половины XVIII века.
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