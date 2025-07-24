В Волгограде суд арестовал администратора Telegram-канала

ВОЛГОГРАД, 24 июл — РИА Новости. Центральный районный суд Волгограда арестовал до 18 сентября автора и администратора одного из местных Telegram-каналов, подозреваемого в вымогательстве 350 тысяч рублей за непубликацию негативной информации о человеке и публичном оправдании нацизма, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области.
Во вторник СК сообщал о задержании автора одного из Telegram-каналов в Волгограде, против мужчины возбуждено уголовное дело по статьям «вымогательство, совершённое в крупном размере» и «публичная реабилитация нацизма, совершённая с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет».
«Постановлением Центрального районного суда Волгограда подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок по 18 сентября 2025 года», — говорится в сообщении суда.
По данным СК, автор и модератор одного Telegram-канала в сентябре 2024 года опубликовал материал, порочащий жителя Волгограда, а затем потребовал от него 300 тысяч рублей за прекращение распространения негативной информации, но тот отказался платить. Порочащие мужчину материалы продолжали выходить ещё несколько месяцев, в феврале автор канала ещё раз ему позвонил и потребовал уже 350 тысяч рублей. А в марте, по информации следователей, на канале появился материал с признаками «реабилитации нацизма, в том числе в форме отрицания фактов, установленных приговором Международного военного трибунала».