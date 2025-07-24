В микрорайоне «Левенцовский» в Ростове построят парк в честь 80-летия Победы

Более того, в Ростове планируют разбить сквер на пустыре на улице Социалистической. Также будут развивать общественные пространства по проспекту Михаила Нагибина, в том числе на площади им. В. И. Ленина и участке между гостиницей «Амакс» и ТЦ «РИО». Планируют благоустроить сквер Мелиораторов и прилегающие к нему территории, площадь перед ДК «Роствертол».