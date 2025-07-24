В Самаре разработают правила размещения частного оборудования на пляжах

В Самаре планируют ввести правила размещения частного оборудования на городских пляжах. Соответствующее поручение дал глава города Иван Носков в рамках подготовки программы развития пляжной инфраструктуры.
Документ будет регулировать расположение платных лежаков и устанавливать обязательные требования к предпринимателям, включая наличие зонтиков и прейскуранта. Это должно повысить качество услуг и упростить работу бизнеса.
Частные арендаторы сегодня занимают не более 5% пляжной территории. Основное оборудование, включая шезлонги, душевые, навесы и кабинки для переодевания, установлено муниципалитетом. За содержание пляжей отвечает МАУ «Самарская набережная».
Также город проводит опрос жителей по развитию пляжей. Принять участие можно очно или онлайн на портале Госуслуг.
Ранее мы писали, что на Орловской набережной с 7 по 10 августа пройдет фестиваль пляжных видов спорта с призовым фондом 1 500 000 рублей.
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