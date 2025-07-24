Команды испанской Сегунды интересуются экс-голкипером «Крыльев» Ломаевым

Ранее писали, что Иван Ломаев мог пополнить состав частного греческого клуба АЕЛ из Ларисы. Были сведения о контракте на 2 года с зарплатой в 15 тыс. евро в месяц. Однако позже интерес к российскому голкиперу пропал.