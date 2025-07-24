Команды испанской Сегунды интересуются экс-голкипером «Крыльев» Ломаевым

Стало известно, где бывший 26-летний вратарь «зелено-бело-синих» может продолжить карьеру.
Ранее писали, что Иван Ломаев мог пополнить состав частного греческого клуба АЕЛ из Ларисы. Были сведения о контракте на 2 года с зарплатой в 15 тыс. евро в месяц. Однако позже интерес к российскому голкиперу пропал.
Но появился еще один вариант — Сегунда. Это вторая по силе лига в Испании. Сезон там стартует в середине августа. Всего — 22 клуба. Некоторые хотели бы видеть в своих составах экс-вратаря волжан, пишет «Чемпионат».
Ранее наставник «Крыльев Советов» Магомед Адиев поделился ожиданиями от домашнего матча второго тура РПЛ против «Пари НН» (6+).
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