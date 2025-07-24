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Минсельхозпрод назвал причину дефицита картошки в Беларуси в 2025 году

Минсельхозпрод объяснил, с чем был связан дефицит картофеля в 2025 году в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Минсельхозпрод назвал причину дефицита картошки в Беларуси в 2025 году. Подробности озвучил начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Николай Лешик, сообщает БелТА.

Представитель ведомства акцентировал внимание на том, что вопросов, связанных с производством картофеля, не было.

— Дело в том, что из-за диспаритета цен на него торговые специалисты, прокрутив через розницу, вывезли значительную долю заготовленного корнеплода за пределы Беларуси, — пояснил начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что власти «получили по ушам» от белорусов из-за «шуток» с картошкой.

Кстати, Лукашенко подписал закон о штрафах до 200 базовых за отсутствие в продаже овощей.

Кроме того, Лукашенко высказался про уборочную кампанию в Беларуси и сказал, что надо ускоряться: «Ни в коем случае нельзя прошлепать этот год».

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