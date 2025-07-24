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В Волгоградской области разрешили эвтаназию бездомных животных

Закон об эвтаназии бездомных животных принят в Волгоградской области.

Источник: РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 24 июл — РИА Новости. Волгоградской областная дума приняла закон, позволяющий проводить эвтаназию агрессивных бездомных животных, сообщает пресс-служба думы.

По данным пресс-службы, в четверг депутаты Волгоградской областной думы приняли законопроект, регулирующий обращение с бездомными животными.

«Нормативный правовой акт прямо запрещает умерщвлять животных без владельцев. Гуманная эвтаназия возможна только в случае необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособного животного при наличии тяжелого неизлечимого заболевания или неизлечимых последствий острой травмы; случаев, когда животное является носителем возбудителя опасной болезни или болеет ею; случаев нападения животного без владельца на человека, выразившегося в укусе и (или) оцарапывании человека. Все эти условия требуют подтверждения и заключения специалистов», — говорится в сообщении думы.

Отмечается, что закон запрещает выпускать животных, которые проявили агрессию, они пожизненно остаются в приютах. Кроме того, говорится в сообщении, перевозка отловленных бездомных животных должна проводиться в условиях, при которых исключается получение увечий или их гибели, а в самих приют они должны быть обеспечены водой и питанием, иметь возможность спать.