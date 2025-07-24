В Волгоградской области разрешили эвтаназию бездомных животных

Отмечается, что закон запрещает выпускать животных, которые проявили агрессию, они пожизненно остаются в приютах. Кроме того, говорится в сообщении, перевозка отловленных бездомных животных должна проводиться в условиях, при которых исключается получение увечий или их гибели, а в самих приют они должны быть обеспечены водой и питанием, иметь возможность спать.