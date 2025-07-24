В Самаре продолжается подготовка к отопительному сезону

В Самаре полным ходом идет процесс подготовки жилых зданий к грядущему отопительному периоду.
Эксперты из Государственной жилищной инспекции Самарской области, взаимодействуя с компаниями, поставляющими тепло, и управляющими организациями, инспектируют примерно 10 тысяч многоквартирных домов.
В рамках этой работы осуществляется проверка работоспособности измерительных устройств, систем обогрева, теплоизоляционных материалов и общей инфраструктуры. По завершении инспекций на каждое здание оформляется документ, подтверждающий его готовность к отопительному сезону.
В Промышленном районе к наступлению холодов подготовлено 1181 жилое здание — свыше 76% от всего жилого фонда. Информация о состоянии 830 зданий была загружена в электронные системы «ГИС ЖКХ» и «Электронное ЖКХ», давая возможность гражданам контролировать процесс подготовки.
В Советском районе степень готовности жилых зданий составляет свыше 72%: документы оформлены для 818 из 1151 зданий, а в электронных базах данных содержится информация о 661 объекте.
Параллельно в городе модернизируется тепловая инфраструктура: компания «Т Плюс» в летний период заменяет свыше 50 километров теплосетей, включая 21 участок, где проводятся плановые работы, и участки с аварийными ситуациями.
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