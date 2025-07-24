Разработан простой способ создания особого стекла для регистрации нейтронов

По данным ученых, подобные соображения в прошлом вынуждали ученых использовать только высокотехнологичное оборудование при производстве стекла для детекторов частиц. Российские физики обнаружили, что почти столь же качественный материал можно получить и при помощи разработанного ими подхода, в рамках которого исходная смесь из компонентов стекла, в число которых ученые также добавили два разных типа ионов церия, нагревается при помощи СВЧ-излучения внутри специального тигля.