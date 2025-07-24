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Движение транспорта ограничат на пяти улицах Новосибирска

Временные ограничения движения вводятся с 24 июля.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске с 24 июля вводятся временные ограничения движения на нескольких улицах из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба мэрии.

«Ограничения связаны с проведением ООО “НТСК” ремонтов теплотрасс и работ МУП “Горводоканал” на водопроводе. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и обращать внимание на знаки», — уточнили в администрации.

Проезжая часть на улице Титова сузится на 3 метра возле строящегося здания № 86, а на Большевистской — рядом с домом № 45/1. Оба ограничения действуют до 10 августа.

С 24 июля по 8 августа полностью закроется участок Деповской улицы у дома № 108 на Кропоткина. На Фрунзе в районе здания № 96 проезжая часть сократится на 7 метров.