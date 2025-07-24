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Чем ближе к выборам, тем больше пиара: В Молдове тарифы на электроэнергию могут снизится

Согласно проектам постановлений, опубликованных НАРЭ, бытовые потребители будут платить меньше за свет.

Источник: Комсомольская правда

Редкое событие: НАРЭ готово снизить тарифы на электроэнергию.

Согласно проектам постановлений, опубликованных НАРЭ, бытовые потребители будут платить меньше за свет:

— Premier Energy (центр и юг):

3,59 лея/кВт·ч без НДС (минус 51 бан).

— FEE Nord (север):

4,00 лея/кВт·ч без НДС (минус 68 банов).

Окончательное утверждение — 29 июля 2025 года.

Компании просили больше (3,87 и 4,22 лея), но в НАРЭ решили: хватит «играть на повышение». Выборы всё ближе…

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