Чем ближе к выборам, тем больше пиара: В Молдове тарифы на электроэнергию могут снизится

Редкое событие: НАРЭ готово снизить тарифы на электроэнергию.
Согласно проектам постановлений, опубликованных НАРЭ, бытовые потребители будут платить меньше за свет:
— Premier Energy (центр и юг):
3,59 лея/кВт·ч без НДС (минус 51 бан).
— FEE Nord (север):
4,00 лея/кВт·ч без НДС (минус 68 банов).
Окончательное утверждение — 29 июля 2025 года.
Компании просили больше (3,87 и 4,22 лея), но в НАРЭ решили: хватит «играть на повышение». Выборы всё ближе…
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