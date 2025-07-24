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Зенитный ракетный комплекс С-400: устройство и возможности

Зенитно-ракетный комплекс С-400, он же «Триумф» — одна из ключевых составляющих «Зоны запрета доступа». Это концепция, которая позволяет ВС России сдерживать противника на безопасном расстоянии от границ. Западные аналитики оценивают стоимость одного комплекса С-400 в 200 млн долларов. Рассмотрим, как работает «Триумф» и какие у него возможности.

Мария Минаева
Автор Новости Mail

Что из себя представляет ракетный комплекс С-400

Транспортно-заряжающая установка ЗРК С-400 «Триумф» на учениях в пустыне
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

С-400 «Триумф» — это современный отечественный зенитный ракетный комплекс, способный сбивать самолеты и ракеты (баллистические и крылатые) на расстоянии до 400 км. Он обнаруживает цели радаром за сотни километров и запускает ракеты разного типа: для ближнего, среднего и дальнего боя. Одновременно С-400 может атаковать до 36 целей.

Этот ракетный комплекс способен перехватывать даже малозаметные цели — например, стелс-самолеты, которые сконструированы так, чтобы были незаметными для радаров.

С-400 «Триумф» разворачивается за пять минут и выполняет задачи в любую погоду. Он защищает небо России и стран-партнеров. Считается одной из лучших систем ПВО в мире.

Как выглядит российский ЗРК С-400 «Триумф»: фото

Радиолокационная станция С-400 «Триумф» на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2011
Источник: Doomych/СС0

Это мобильный комплекс на тяжелых колесных шасси. Его основные элементы — командный пункт, представляющий собой кабину на грузовике с радарами и пультами управления, 4−8 пусковых установок, которые выглядят как наклонные контейнеры с ракетами и высокие вращающиеся антенны-радары на вышках. Последние сопоставимы по величине с трехэтажными зданиями.

В боевом положении контейнеры поднимаются вертикально. Расположение ракет, длина каждой из которых до 7,5 м, напоминает зонт. Комплекс закомуфлирован в защитный цвет. Несмотря на вес более 30 тонн, он может скрытно менять позицию сразу после пуска ракет.

История создания ракетного комплекса

Пусковая установка С-400 «Триумф»
Источник: Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0

Разработка С-400 «Триумф» началась в 1990-х годах в НПО «Алмаз» (ныне концерн ВКО «Алмаз-Антей») под руководством генерального конструктора Александра Леманского. Создавался комплекс на основе С-300, который нужно было глубоко модернизировать, но в итоге превратился в принципиально новое оружие. Первые испытания состоялись в 1999 году на полигоне Капустин Яр, однако серийное производство задержалось из-за сложностей с финансированием в 1990-е годы.
Официально на вооружение С-400 был принят 28 апреля 2007 года указом Президента России. Первым полком, получившим новые комплексы, стал 606-й гвардейский зенитный ракетный полк в Электростали, прикрывающий Москву.

Особенностью «Триумфа» стало использование сразу нескольких типов ракет (48Н6, 9М96, 40Н6) с разной дальностью, что позволило создать эшелонированную систему ПВО. Разработки продолжались, и в 2015 году комплекс получил новейшую ракету 40Н6, дальность которой доходит до 400 км.

Сегодня С-400 стоят на вооружении России, Турции, Китая и других стран.

Тактико-технические характеристики ракетного комплекса С-400

Пусковая установка С-400 «Триумф» на шасси
Источник: Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0

Ракеты С-400 «Триумф» способны поражать стратегическую и тактическую авиацию, самолеты-разведчики и самолеты-радары. Рассмотрим технические характеристики ЗРК.

Инструментальная дальность радаров
600 км
Скорость цели
До 4,8 км/с
Границы зоны прикрытия по дальности
До 250 км
Границы зоны прикрытия по высоте
До 35 км в зависимости от типа ракеты
Границы зоны прикрытия от ракет противника
До 60 км
Одновременно способен обстреливать
До 80 целей
Одновременно может наводить на цель
До 160 ракет
Время реакции системы
До 10 секунд
Готовность
От 0,6 минуты
Скорость передвижения по местности
До 60 км/ч
Непрерывной работы
10 000 часов
Срок службы
15–20 лет

Что входит в состав ракетного комплекса С-400

С-400 — многофункциональная система с несколькими ключевыми компонентами, которые взаимодействуют для эффективного перехвата воздушных целей. Основа комплекса — командный пункт, радиолокационные станции и пусковые установки, объединенные в единую сеть.

1. Командный пункт 55К6Е. Мозг всей системы, размещенный на шасси тяжелого грузовика. Здесь операторы получают данные от радаров, анализируют воздушную обстановку и принимают решения о применении оружия. Пункт оснащен мощными вычислительными системами и защищенными каналами связи.

2. Радиолокационные станции:

  • 91Н6Е — радиолокационная кругового обзора с дальностью обнаружения до 600 км, способная одновременно сопровождать до 300 целей;
  • 92Н6Е — многофункциональная радиолокационная сеть подсвета и наведения с антенной решеткой;
  • 96Л6Е — всевысотный обнаружитель, выявляет низколетящие цели.

3. Пусковые установки 5П85СЕ/ТЕ. На шасси тягачей МЗКТ или КамАЗ размещены транспортно-пусковые контейнеры с ракетами. Каждая установка несет четыре контейнера и может применять разные типы ракет в зависимости от задачи.

4. Зенитные управляемые ракеты в герметичных контейнерах.

В состав вооружения входят:

  • 48Н6Е3 (дальность 250 км)
  • 9М96Е2 (дальность 120 км)
  • 40Н6Е (дальность 400 км)

5. Средства технического обеспечения. Это машины топопривязки, энергоснабжения, технического обслуживания и транспортировки боеприпасов.

Все элементы комплекса связаны цифровой системой управления, что позволяет оперативно перераспределять цели между подразделениями. Благодаря мобильности (развертывание за 5—10 минут) и взаимозаменяемости компонентов С-400 может адаптироваться к различным боевым условиям.

Отличительная особенность системы — возможность интеграции с другими комплексами ПВО. Это помогает создать многослойную систему противовоздушной обороны.

Сколько установок С-400 на вооружении России и где они применяются

Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф»
Источник: Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0

По данным Минобороны РФ, на 2024 год российские войска располагают более чем 50 дивизионами С-400 «Триумф». Каждый дивизион включает:

  • 8 пусковых установок (32−64 ракеты в зависимости от комплектации);
  • радиолокационные станции обнаружения и наведения;
  • командный пункт.

География размещения (основные локации):

  • Московский регион — прикрытие столицы и Центрального промышленного района;
  • Калининградская область — противовоздушный «зонтик» над эксклавом (несуверенным регионом);
  • Крым и Черноморское побережье — защита от угроз с южного направления;
  • Санкт-Петербург и Ленинградская область — прикрытие второго по значимости города;
  • Дальний Восток (Хабаровск, Владивосток) — контроль воздушного пространства у границ с Китаем и Японией;
  • Сирия (авиабаза Хмеймим) — защита российского контингента.

В боевых условиях С-400 используют в ходе СВО на Украине для прикрытия тыловых объектов. Однако их эффективность против тактической авиации и дронов ограничена характеристиками ракет.

«Триумф» экспортируется в Китай (2018), Турцию (2019), Индию (2021): эти страны получили по 4−6 дивизионов. Сейчас реализуются контракты по поставкам ЗРК Алжиру и Саудовской Аравии.

Главное о ракетном комплексе С-400 «Триумф»

Зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» — уникальное оружие, в котором могут использоваться разные типы ракет в зависимости от задачи. Приведем самые важные факты о нем.

  1. С-400 «Триумф» может сбивать баллистические и крылатые ракеты, а также самолеты на расстоянии до 400 километров. Его радары работают на расстоянии до 600 километров, а одновременно он способен поражать 36 целей.
  2. Система работает в любую погоду, разворачивается за несколько минут и реагирует за секунды.
  3. Состоит из командного пункта, радиолокационной станции и восьми пусковых установок с ракетами.
  4. Комплекс начали разрабатывать еще в 1990-е годы. Сегодня он стоит на вооружении в Московской, Ленинградской, Калининградской областях, на Дальнем Востоке и в Сирии.
  5. С-400 «Триумф» экспортируют в Китай, Индию, Алжир, Саудовскую Аравию и другие страны.
  6. ЗРК может поражать даже самолеты, обладающие повышенной защитой от обнаружения.