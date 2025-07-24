Зенитный ракетный комплекс С-400: устройство и возможности

Разработка С-400 «Триумф» началась в 1990-х годах в НПО «Алмаз» (ныне концерн ВКО «Алмаз-Антей») под руководством генерального конструктора Александра Леманского. Создавался комплекс на основе С-300, который нужно было глубоко модернизировать, но в итоге превратился в принципиально новое оружие. Первые испытания состоялись в 1999 году на полигоне Капустин Яр, однако серийное производство задержалось из-за сложностей с финансированием в 1990-е годы.

Официально на вооружение С-400 был принят 28 апреля 2007 года указом Президента России. Первым полком, получившим новые комплексы, стал 606-й гвардейский зенитный ракетный полк в Электростали, прикрывающий Москву.