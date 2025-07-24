На каких улицах Калининграда не будет горячей воды с 30 июля

Два десятка улиц останутся без горячей воды с 30 июля — в этот день для проведения ремонта закроют две котельные: на улице Киевской и на улице Горького.
По данным областного «Водоканала», до 12 августа горячее водоснабжение будет отсутствовать по адресам:
— Киевская, 120а, 121а, 121б, 132а, 118а, 120а, 121б;
— Садовая, 1, 12, 7−13, 15−21, 23−29, 31−37, 39−45;
— Суворова, 55, 53, 55/ лит II, 57, 59;
— Камская, 2 г, 2−2а/Лит Б, 2−2а/лит А, 2/Лит А;
— Горького 124−126а, 140−146, 152, 154−154а, 156,158−160, 162, 164, 166, 168а, 209, 211, 213, 148, 150, 162 В, 209б, 170;
— Гайдара, 100, 102, 111−115, 117−123, 125−129, 131−133, 135−139, 141−145, 120, 126;
— Ясная, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;
— Ефремова, 1, 2, 3, 4−4а, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 10;
— Балтийская, 1−3, 5−15, 17−27, 26−32;
— Верещагина, 2, 4, 6;
— Зеленая, 78−80, 82, 79−83, 87−91, 81−85;
— Воейкова, 9;
— Лефорта, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,12;
— Панина, 9;
— Согласия, 2, 12−14, 16−22, 26, 28, 30, 32, 39−41;
— Озерная, 25а, 31;
— Нарвская, 117.