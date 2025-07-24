Глава Башкирии удостоил награды супругу вице-премьера республики Александра Шельдяева

Глава Башкирии Радий Хабиров наградил Наталию Шельдяеву медалью «Материнская слава». Руководитель республики подписал соответствующий указ.
Супруга вице-премьера республики, главы Министерства промышленности, энергетики и инноваций региона Александра Шельдяева воспитывает пятерых детей. Торжественная церемония состоялась 11 июля в Бирске в рамках празднования Дня семьи, любви и верности.
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