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Глава Башкирии удостоил награды супругу вице-премьера республики Александра Шельдяева

Хабиров наградил жену главы Минпрома республики Александра Шельдяева.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров наградил Наталию Шельдяеву медалью «Материнская слава». Руководитель республики подписал соответствующий указ.

Супруга вице-премьера республики, главы Министерства промышленности, энергетики и инноваций региона Александра Шельдяева воспитывает пятерых детей. Торжественная церемония состоялась 11 июля в Бирске в рамках празднования Дня семьи, любви и верности.

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