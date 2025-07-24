Минздрав предложил изменить порядок формирования больничных

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Минздрав предлагает ввести экспертизу временной нетрудоспособности медицинской комиссией, если человек за шесть месяцев обращался за больничным четыре раза и более, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Если за шесть месяцев, предшествующих дате обращения за медицинской помощью, лист нетрудоспособности оформлялся четыре раза и более, лечащий врач передает медицинскую документацию врачебной комиссии», — рассказали в ведомстве.
При этом нововведение не будет относиться к ситуациям, когда больничный открывали для ухода за больным ребенком и другими членами семьи, медицинской реабилитации, получения медпомощи при социально значимых заболеваниях и болезнях, требующих заместительной почечной терапии.
«Согласно анализу Социального фонда России, указанные изменения коснутся около одного процента от общего количества сформированных листков нетрудоспособности в Российской Федерации», — уточнили в Минздраве.
В министерстве отметили, что предлагаемое изменение позволит совершенствовать оказание медпомощи гражданам трудоспособного возраста.
При этом рассмотрение врачебной комиссией случаев частого оформления больничных направлено на защиту здоровья россиян, раннее выявление у них тяжелых заболеваний, которые могут привести к неблагоприятным исходам.