В Росатоме создали полную цепочку производства особо чистого гексафторида вольфрама

«АО “НИИ НПО “ЛУЧ” в сотрудничестве с российскими учеными и отечественными предприятиями создало полную цепочку технологического и аналитического оборудования для производства особо чистого гексафторида вольфрама с его содержанием не менее 99,999 массового процента. В настоящее время ведутся работы по проектированию и строительству первого в России производственного участка для этого продукта”, — отметили в преcс-службе.