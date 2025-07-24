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Минсельхозпрод и Белкоопсоюз сказали, что будет с картошкой в Беларуси в 2025

Минсельхозпрод и Белкоопсоюз озвучили прогноз по ситуации с картофелем в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Минсельхозпрод и Белкоопсоюз сказали, что будет с картошкой в Беларуси в 2025 году. Подробности приводит БелТА.

Начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Николай Лешик обратил внимание, что сегодня Министерство антимонопольного регулирования и торговли отслеживает ситуацию с картофелем.

— Нет информации о том, что его не хватает. И производители отмечают: наш рынок вполне им насыщен, — заметил Лешик.

Представитель ведомства заметил, что есть желающие продать около тысячи тонн картофеля за пределы Беларуси. Говоря о прогнозе на урожай данного корнеплода в 2025 году, Лешик отметил:

— Сложно прогнозировать.

По словам начальника главного управления растениеводства Минсельхозпрода, июль является временем угрозы развития фитофторы. И для этого требуется обработка растений не менее одного раза в две недели.

— Но в отдельных местах техника из-за переувлажненности почвы не всегда может зайти в поле… Тем не менее поскольку площади посевов выросли, как и компетенции наших картофелеводов, стране удастся собрать урожай не хуже, а может быть, даже лучше прошлогоднего, — заметил Николай Лешик.

Вместе с тем начальник управления заготовок и внешнеэкономической деятельности Белкоопсоюза Алексей Сиротин подчеркнул, что для бесперебойного обеспечения белорусов межсезонный период — 2025/2026 отечественным картофелем и плодоовощной продукцией организации потребкооперации намерены создавать запасы в собственных хранилищах, а также заключать договоры поставки с сельхозпроизводителями.

Ранее Минсельхозпрод назвал причину дефицита картошки в Беларуси в 2025 году.

Кроме того, МАРТ отреагировал на «пластиковые» помидоры и гнилые фрукты в продаже.

Также президент Беларуси Александр Лукашенко высказался про уборочную кампанию в Беларуси и сказал, что надо ускоряться: «Ни в коем случае нельзя прошлепать этот год».

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