Минсельхозпрод и Белкоопсоюз сказали, что будет с картошкой в Беларуси в 2025 году. Подробности приводит БелТА.
Начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Николай Лешик обратил внимание, что сегодня Министерство антимонопольного регулирования и торговли отслеживает ситуацию с картофелем.
— Нет информации о том, что его не хватает. И производители отмечают: наш рынок вполне им насыщен, — заметил Лешик.
Представитель ведомства заметил, что есть желающие продать около тысячи тонн картофеля за пределы Беларуси. Говоря о прогнозе на урожай данного корнеплода в 2025 году, Лешик отметил:
— Сложно прогнозировать.
По словам начальника главного управления растениеводства Минсельхозпрода, июль является временем угрозы развития фитофторы. И для этого требуется обработка растений не менее одного раза в две недели.
— Но в отдельных местах техника из-за переувлажненности почвы не всегда может зайти в поле… Тем не менее поскольку площади посевов выросли, как и компетенции наших картофелеводов, стране удастся собрать урожай не хуже, а может быть, даже лучше прошлогоднего, — заметил Николай Лешик.
Вместе с тем начальник управления заготовок и внешнеэкономической деятельности Белкоопсоюза Алексей Сиротин подчеркнул, что для бесперебойного обеспечения белорусов межсезонный период — 2025/2026 отечественным картофелем и плодоовощной продукцией организации потребкооперации намерены создавать запасы в собственных хранилищах, а также заключать договоры поставки с сельхозпроизводителями.
Ранее Минсельхозпрод назвал причину дефицита картошки в Беларуси в 2025 году.
Кроме того, МАРТ отреагировал на «пластиковые» помидоры и гнилые фрукты в продаже.
Также президент Беларуси Александр Лукашенко высказался про уборочную кампанию в Беларуси и сказал, что надо ускоряться: «Ни в коем случае нельзя прошлепать этот год».