Минсельхозпрод и Белкоопсоюз сказали, что будет с картошкой в Беларуси в 2025

— Но в отдельных местах техника из-за переувлажненности почвы не всегда может зайти в поле… Тем не менее поскольку площади посевов выросли, как и компетенции наших картофелеводов, стране удастся собрать урожай не хуже, а может быть, даже лучше прошлогоднего, — заметил Николай Лешик.