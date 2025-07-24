В Казахстане ожидается жара до +42 градусов

В Астане прогнозируют грозу, ветер усилится до 20 м/с. В области Жетысу днем столбики термометров поднимутся до +38 градусов. В Алматы, Конаеве и Шымкенте, а также в Туркестанской, Жамбылской и Абайской областях температура достигнет +40…+42 градусов.. В этих городах также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На востоке и севере страны возможны дожди, град и шквалы. В Костанайской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях синоптики предупреждают о сильных порывах ветра до 25 м/с.
В Атырауской области ожидается сильный дождь с грозами, местами возможен град. На юге и в центре страны — пыльные бури.
Согласно трехдневному прогнозу, до 26 июля над Казахстаном будет проходить активный циклон, который принесет грозы, шквалы и резкие перепады температуры. При этом в восточных и юго-восточных регионах осадков не ожидается, но жара усилится.
Ранее «Курсив» писал, что на 24 июля в Казахстане объявлено штормовое предупреждение в ряде регионов страны из-за жары.