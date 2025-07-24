В Казахстане ожидается жара до +42 градусов

В Астане прогнозируют грозу, ветер усилится до 20 м/с. В области Жетысу днем столбики термометров поднимутся до +38 градусов. В Алматы, Конаеве и Шымкенте, а также в Туркестанской, Жамбылской и Абайской областях температура достигнет +40…+42 градусов.. В этих городах также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.