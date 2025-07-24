Mars продолжает поставлять корма для животных в «Пятерочку» и «Перекресток»

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Остановка отгрузок продукции Mars в магазины группы Х5 коснулась только кондитерских изделий, не затронула корма для животных, включая Whiskas, сообщили РИА Новости в пресс-службе Mars.
Ранее в четверг X5 сообщила, что остановила отгрузки продукции Mars в магазины «Пятерочка» и «Перекресток» из-за несоответствия предложенных поставщиком условий принципам справедливого ценообразования. Там также уточнили, что в ходе переговоров между компаниями не удалось достичь взаимоприемлемых договоренностей, отражающих реальные объемы закупок и долгосрочный характер сотрудничества.
Остатков продукции Mars хватит в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток» до августа-сентября, также она может быть заменена на товары-аналоги от других производителей, риска пустых полок нет, указала группа X5.
«Ситуация коснулась только сегмента кондитерских изделий», — сообщили в компании Mars, отвечая на вопрос, продолжаются ли поставки кормов для домашних животных, в том числе Whiskas, в магазины X5.
Mars — один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США), среди брендов — шоколадные батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree.
В марте 2022 года Mars сообщил, что прекращает инвестировать в бизнес на территории России, прекращает рекламную деятельность в стране, а также импорт или экспорт готовой продукции. При этом уточнялось, что российские производства компании продолжают операционную деятельность.