День ВМФ 2025: картинки и готовые открытки с поздравлениями в честь праздника

Поздравьте моряков — своих родственников, друзей, коллег и знакомых — с Днём военно-морского флота, который в этом году отмечается 27 июля, и отправьте красивую открытку с поздравлениями!
27 июля в каждом городе России можно будет увидеть моряков в тельняшках и бескозырках. Почему они празднуют именно в этот день и как их можно поздравить? Рассказываем в нашей статье.
История Дня российского военно-морского флота берет свое начало в 1714 году. В те годы шла Северная война между Швецией и коалицией, в состав которой входило и Русское государство. 27 июля, или 7 августа по новому стилю, произошло легендарное Гангутское сражение в Балтийском море. Русская флотилия разбила шведскую у мыса Гангут. Это была первая морская победа отечественного флота. Победив в Северной войне, Русское государство преобразовалось в Российскую Империю.
В честь исторического события царь Петр I учредил праздник, который стали отмечать ежегодно 27 июля. Так зародилась традиция, которую прервала Октябрьская революция.
Традицию вернули уже в 1939-м году. Советское правительство захотело повысить престиж военно-морского флота, и 22 июня Совет народных комиссаров постановил: День ВМФ будет отмечаться каждый год 24 июля. Исключение составили только годы Великой Отечественной войны, когда праздник не отмечался.
Но дату опять перенесли. С 80-х в нашей стране День военно-морского флота стали отмечать каждое последнее воскресенье второго летнего месяца. В 2025 году праздник приходится на 27-е июля.
Красивые картинки и открытки с поздравлениями ко Дню ВМФ:
Для нашей страны День ВМФ имеет огромное значение. Российская Федерация имеет выход к трем океанам, а берега РФ омывают 12 морей. Ежегодно в этот день устраиваются морские парады в пунктах, где базируется Черноморский, Балтийский, Тихоокеанский, Северный флот и Каспийская флотилия. В состав ВМФ РФ входят десятки подводных лодок и сотни боевых кораблей и катеров. По данным 2018 года, на тот момент на страже водных границ нашей родины находились порядка 150 тысяч моряков.
Неизменным и главным символом военно-морского флота России остается Андреевский флаг. Белое полотнище с диагональными синими полосами традиционно украшает каждый корабль и морское судно, участвующее в праздничном параде. Девизом же всех причастных к празднику по-прежнему остается: «С нами Бог и Андреевский флаг!».
День ВМФ поздравить причастных к празднику можно лично, а можно и с помощью социальных сетей. На этой странице вы можете выбрать понравившуюся вам открытку с поздравлением, бесплатно скачать ее и послать родственникам, друзьям, знакомым и коллегам с помощью мессенджера WhatsApp или Телеграма.
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