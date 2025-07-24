День ВМФ 2025: картинки и готовые открытки с поздравлениями в честь праздника

Для нашей страны День ВМФ имеет огромное значение. Российская Федерация имеет выход к трем океанам, а берега РФ омывают 12 морей. Ежегодно в этот день устраиваются морские парады в пунктах, где базируется Черноморский, Балтийский, Тихоокеанский, Северный флот и Каспийская флотилия. В состав ВМФ РФ входят десятки подводных лодок и сотни боевых кораблей и катеров. По данным 2018 года, на тот момент на страже водных границ нашей родины находились порядка 150 тысяч моряков.