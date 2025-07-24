Бельгийский «Антверпен» сообщил о подписании экс-защитника «Крыльев» Бейла

30-летний футболист перешел в команду в статусе свободного агента. Об этом сообщили представители европейского клуба в четверг.
«Антверпен» подписал бывшего защитника волжан из Голландии Гленна Бейла на год. Также прописана возможность продления соглашения о сотрудничестве еще на сезон.
«В Самаре Бейл регулярно выходил в стартовом составе и часто был капитаном. Это правый защитник, который также может играть и в полузащите», — говорится в сообщении бельгийского коллектива.
Напомним, ранее Гленна заметили в заявке «Антверпена» на матч с голландской командой «Виллем II» (6+).
А недавно стало известно, что чилийский футболист «зелено-бело-синих» Томас Галдамес постепенно возвращается к тренировкам с общей группой после травмы.
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