Руководители Омска и области выразили соболезнования родственникам погибших в сегодняшней авиакатастрофе

Сегодня, 24 июля, в Амурской области потерпел крушение пассажирский самолет Ан-24, следовавший по маршруту Хабаровск—Благовещенск—Тында. Погибли 49 человек, в том числе 5 детей. Руководители города Омска и области выразили соболезнование родственникам погибших.
«Наш город является побратимом Благовещенска, имеет прочные дружественные связи с Иркутском, по ряду направлений взаимодействует с Хабаровском, но этот пост не о диалоге между городами… От имени омичей и от себя лично выражаю искренние соболезнования родственникам и близким пассажиров, погибших в результате падения самолета Ан-24 в Амурской области. Держитесь, друзья, Омск с вами», — написал в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест.
«В Амурской области произошло крушение самолета. Погибли люди. От лица всех омичей и от себя лично приношу соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая утрата», — сообщил на своей странице губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Отметим, что губернатор Амурской области Василий Орлов объявил сегодня трехдневный траур по погибшим в авиакатастрофе пассажирам.