Руководители Омска и области выразили соболезнования родственникам погибших в сегодняшней авиакатастрофе

«Наш город является побратимом Благовещенска, имеет прочные дружественные связи с Иркутском, по ряду направлений взаимодействует с Хабаровском, но этот пост не о диалоге между городами… От имени омичей и от себя лично выражаю искренние соболезнования родственникам и близким пассажиров, погибших в результате падения самолета Ан-24 в Амурской области. Держитесь, друзья, Омск с вами», — написал в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест.