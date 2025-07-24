СК подтвердил гибель всех людей на борту упавшего в Тынде Ан-24

Пассажирский самолет Ан-24 потерпел крушение в 15 км от Тынды в Амурской области. Воздушное судно следовало по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында и перестало выходить на связь. Самолет упал в труднодоступной местности, однако уже известно, что все его пассажиры и экипаж погибли. Это официально подтвердил СК. На борту было 49 человек, в том числе маленькие дети. Что известно о погибших в авиакатастрофе — в материале «Газеты.Ru».