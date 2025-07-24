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Глава правительства Самарской области рассказал о своем отпуске в Telegram

Председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов рассказал о предстоящем отпуске в своем Telegram-канале.

Председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов рассказал о предстоящем отпуске в своем Telegram-канале.

Смирнов сообщил, что отдых планирует с 28 июля по 15 августа. По его словам, формат отпуска останется прежним — поездки по России вместе с семьей.

Он отметил, что такие поездки позволяют взглянуть на проблемы регионов со стороны, оценить работу местных систем и сравнить ситуацию с другими субъектами страны.

Глава правительства поблагодарил коллег за возможность реализовать намеченные планы по отдыху и добавил, что удивлен вниманием СМИ и пользователей к этой теме.

Ранее мы писали, что судебное заседание по «Самарской луке» перенесено: в деле Чекмарева всплыли интересные обстоятельства.

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