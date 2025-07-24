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Осенью 2025 года в Таганроге откроют модельную библиотеку за 8 млн рублей

Модельную библиотеку для всей семьи собираются открыть в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

Новую модельную библиотеку откроют в Таганроге в октябре 2025 года в рамках национального проекта «Семья». Об этом в Telegram рассказала глава города Светлана Камбулова.

Библиотеку создают на базе филиала № 10 Централизованной библиотечной системы города. На реализацию проекта выделено 8 млн рублей, большую часть из этой суммы — 7,84 млн рублей — составляют федеральные средства.

Ремонт помещений в библиотеке уже завершили. Установлены современные противопожарные системы и кондиционеры, параллельно закупаются мебель и книги. Планируют монтаж интерактивных панелей и создание мультстудии.

Сотрудники библиотеки пройдут специальное обучение. Светлана Камбулова отметила, что это уже третья библиотека в Таганроге, которая обновляется по модельному стандарту.

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