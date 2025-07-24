В Москве с мая фиксируют новый штамм коронавируса

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Штамм коронавируса «стратус» в линейке вирусов наблюдается в Москве с мая, его доля в структуре всех вирусных заболеваний составляет 22%, ситуация на контроле, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
«Одной из ключевых задач департамента здравоохранения остается своевременное реагирование на эпидемиологические изменения, и для этого регулярно проводится полногеномное секвенирование всей линейки респираторных вирусов. По его результатам мы наблюдаем штамм коронавируса “стратус” — XFG — в линейке вирусов с мая, на текущий момент его доля в структуре всех вирусных заболеваний составляет 22%», — говорится в сообщении.
Отмечается, что при этом наблюдается стойкая тенденция к снижению общей заболеваемости ОРВИ и снижение госпитализаций в целом по городу. Ситуация находится под постоянным наблюдением и контролем департамента здравоохранения Москвы.