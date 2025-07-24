«Характер у погоды будет неспокойный». Белгидромет сказал про сильные дожди и до +33 градусов в Беларуси в последнюю неделю июля

В связи с этим белорусам советуют всегда держать зонтики под рукой. В понедельник, 28 июля, на большей части территории страны прогнозируются дожди, местами вероятны сильные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. В дневное время местами по Беларуси ожидается усиление ветра порывами от 15 до 20 метров в секунду. Ночью и утром возможен слабый туман. В ночные часы температура воздуха окажется от +14 до +20 градусов, днем — от +23 до +30 градусов. По западу местами будет от +18 до +22 градусов.