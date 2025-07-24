Создана технология получения биоактивных молекул из молок лосося

«С использованием спектрофотометра мы подтвердили его наличие в веществе, а с помощью флуориметра — измерили концентрацию молекул. Результаты показали, что образец с большей концентрацией трипсина позволяет выделить на 25% больше ДНК по сравнению с меньшей дозой. В целом от исходного веса молок удалось получить около 5% ДНК, что является достаточно конкурентоспособным результатом и говорит о перспективности внедрения способа в массовое производство», — уточнила Юлия Рожкова, доцент кафедры химических технологий ПНИПУ, чьи слова приводит пресс-служба вуза.