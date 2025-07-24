Нижегородцам рассказали, что нельзя делать в сети Wi-Fi на остановках

Редакция nn.aif.ru дополняет: чтобы подключение к городской сети Wi-Fi было максимально простым, быстрым и доступным для всех граждан, использовать сильное шифрование попросту невозможно — это ограничение публичных Wi-Fi сетей без пароля. Сами приложения на телефонах при этом передают данные, используя собственное шифрование, в том числе по протоколам HTTPS, что обеспечивает достаточный уровень защиты. Поэтому, несмотря на пониженную безопасность открытых Wi-Fi сетей, использование приложений с картами автобусов, навигатором или даже популярных мессенджеров не будет проблемой.