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Нижегородцам рассказали, что нельзя делать в сети Wi-Fi на остановках

Министерство цифрового развития региона: подключение к открытым сетям на остановках общественного транспорта может быть небезопасным. Пользователям рекомендовали соблюдать цифровую гигиену.

В ответ на запрос от редакции nn.aif.ru о безопасности сетей бесплатного городского Wi-Fi Минцифры Нижегородской области перечислило риски, связанные с использованием открытых интернета в общественных местах. В их числе — перехват трафика, кража персональных данных и установка вредоносного ПО.

Ведомство рекомендовало пользователям не вводить пароли и банковские реквизиты при подключении к открытому Wi-Fi, отключить автоподключение, установить антивирус и использовать двухфакторную аутентификацию. Кроме того, важно регулярно обновлять программное обеспечение и ограничивать работу с конфиденциальной информацией в общественных сетях. Даже при соблюдении мер предосторожности полностью исключить риски невозможно из-за самой технологии сети.

Редакция nn.aif.ru дополняет: чтобы подключение к городской сети Wi-Fi было максимально простым, быстрым и доступным для всех граждан, использовать сильное шифрование попросту невозможно — это ограничение публичных Wi-Fi сетей без пароля. Сами приложения на телефонах при этом передают данные, используя собственное шифрование, в том числе по протоколам HTTPS, что обеспечивает достаточный уровень защиты. Поэтому, несмотря на пониженную безопасность открытых Wi-Fi сетей, использование приложений с картами автобусов, навигатором или даже популярных мессенджеров не будет проблемой.