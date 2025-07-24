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Попрошайка из Молдовы взбудоражила отдыхающих в Румынии: 50-летняя женщина гоняла тростью 40-летнего администратора пляжа

Все произошло на пляже в северной части румынского курорта Мамайя [видео]

Источник: Комсомольская правда

Женщина из Республики Молдова, занимавшаяся попрошайничеством, напала с тростью на администратора пляжа.

Все произошло на пляже в северной части румынского курорта Мамайя. Видео этого момента вызвало волну обсуждений и стало вирусным.

По информации Инспектората полиции жудеца Констанца, 40-летний мужчина заявил, что его избила пожилая женщина. Прибывшие на место сотрудники полиции установили личность нападавшей — ей 50 лет, она гражданка Республики Молдова.

По предварительным данным, женщина просила милостыню и вступила в конфликт с администратором пляжа, который сделал ей замечание.

Полиция проводит проверку по факту инцидента.