Попрошайка из Молдовы взбудоражила отдыхающих в Румынии: 50-летняя женщина гоняла тростью 40-летнего администратора пляжа

Женщина из Республики Молдова, занимавшаяся попрошайничеством, напала с тростью на администратора пляжа.
Все произошло на пляже в северной части румынского курорта Мамайя. Видео этого момента вызвало волну обсуждений и стало вирусным.
По информации Инспектората полиции жудеца Констанца, 40-летний мужчина заявил, что его избила пожилая женщина. Прибывшие на место сотрудники полиции установили личность нападавшей — ей 50 лет, она гражданка Республики Молдова.
По предварительным данным, женщина просила милостыню и вступила в конфликт с администратором пляжа, который сделал ей замечание.
Полиция проводит проверку по факту инцидента.