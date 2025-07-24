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В Самаре торжественно отметили День работника торговли

24 июля в МТЛ «Арена» состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню работника торговли Самарской области.

24 июля в МТЛ «Арена» состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню работника торговли Самарской области. В фойе прошла выставка товаров с символикой «Самарский продукт». Восемь компаний получили сертификаты на право её использования.

С приветственным словом выступил министр промышленности и торговли региона Денис Гурков, который отметил вклад работников торговли в экономику и социальную сферу области.

В ходе мероприятия были вручены награды отличившимся работникам отрасли, в том числе знаком «Заслуженный работник торговли» награждена Мария Чернова, работающая в сфере более 35 лет.

Ранее мы публиковали красивые картинки и открытки ко Дню работника торговли. Посмотреть и скачать поздравления можно в нашем материале.

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