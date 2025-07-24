Сирены зазвучат из автоматов с питьевой водой в Воронеже

Сирены установили в некоторых автоматах с питьевой водой в ЖК «Олимпийский» в Центральном районе. Проверка возможностей системы оповещения пройдёт в понедельник, 28 июля, сообщили в управлении ГО и ЧС.
Звуковой сигнал включат около 14:00. Он будет сопровождаться трансляцией бегущей строки «Внимание всем!».
Ранее сообщалось, что теперь при объявлении атаки БПЛА в регионе звучат сирены. Звуковой сигнал включают в границах конкретного муниципалитета, которому угрожает опасность.
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