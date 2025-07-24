Пермский край вошел в десятку лучших регионов по активности участия в Международной премии «Экология — дело каждого»

В Москве подведены итоги юбилейного, пятого сезона Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого». В этом году наград удостоились 38 работ участников из Прикамья, семь работ из них победили, остальные получили дипломы призеров.
В номинации «Экология души» первое место завоевал документальный фильм Galleria mellonella Артема Палкина из Лысьвы. Его работа посвящена уникальному способу переработки полиэтилена личинками восковой моли.
Пермячка Алена Варлашова с работой «Новый сорбент для утилизации нефти и нефтепродуктов» заняла второе место в номинации «Экопроект». Алена разработала новый биосорбент на основе углеводородокисляющих микроорганизмов и отходов целлюлозно-бумажного производства.
Шестилетняя Аня Соловьева из Перми стала второй в номинации «Экомир». Призовое место ей принес видеоролик «Просто о главном»: он посвящен тому, как легко разделять мусор.
Шестилетний Ярослав Негодных из села Орда занял второе место в номинации «Экорисунок» с творческой работой «Берегите лес от пожара».
Второе место в номинации «Экофокус» 15-летней Анне Соколовой из Ильинского принесла фотокомпозиция «Хозяйка, птиц покорми, а то телевизор не показывает». В этой же номинации третьим стал пермяк Евгений Паршаков с фотоработой «Города над облаками».
Минприроды Пермского края завоевало третье место в номинации «Экосоюз», представив краевой конкурс художников «Заповедное Прикамье».
Всего жюри выбрало 126 победителей из 43 российских регионов и восьми зарубежных государств, а также более 750 призеров.
По итогам пятого сезона Пермский край вошел в топ-10 самых активных регионов вместе со Смоленской, Саратовской, Тульской, Пензенской, Белгородской, Псковской и Рязанской областями, а также с Республикой Татарстан и Удмуртской Республикой.
Каждая работа — это вклад в будущее нашей планеты, подчеркнула глава Росприроднадзора Светлана Радионова: «Те, кто сегодня в 9 лет рисует плакаты в защиту животных, через 20 лет будут принимать важные экологические решения. Спасибо всем, кто был с нами эти пять сезонов. Вместе мы делаем мир чище и добрее!».
Работы победителей и призеров из Пермского края можно увидеть здесь.
Отметим, Международная премия «Экология — дело каждого» присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды. Премия, учрежденная Росприроднадзором в 2021 году, проводится ежегодно. Победители и призёры получают памятные подарки и преференции при поступлении в лучшие 150 вузов страны.