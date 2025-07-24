Пермский край вошел в десятку лучших регионов по активности участия в Международной премии «Экология — дело каждого»

Каждая работа — это вклад в будущее нашей планеты, подчеркнула глава Росприроднадзора Светлана Радионова: «Те, кто сегодня в 9 лет рисует плакаты в защиту животных, через 20 лет будут принимать важные экологические решения. Спасибо всем, кто был с нами эти пять сезонов. Вместе мы делаем мир чище и добрее!».