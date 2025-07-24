Вернуть похищенные мошенниками сбережения пермскому пенсионеру помогла прокуратура

Прокуратура Свердловского района Перми защитила в судебном порядке права пожилого жителя города. Пенсионер пострадал от действий дистанционных мошенников.
Пермяка ввели в заблуждение в ходе телефонного разговора, и он перевел на счета аферистов 170 тыс. рублей.
Было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования установлено, что держатель карты, на которую был совершен перевод, — житель Челябинской области.
Защищая права пермяка, прокурор обратился в Красноармейский районный суд Челябинской области с иском о взыскании с владельца банковского счета суммы неосновательного обогащения. Иск был удовлетворен.
Деньги уже возвращены пострадавшему в полном объеме.