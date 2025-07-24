Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спустя три дня свернули поиски 25-летней девушки из Башкирии

В Башкирии завершились поиски 25-летней девушки.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе завершились поиски 25-летней девушки. Об этом «КП-Уфа» рассказал собственный источник.

Напомним, от пропавшей не было никаких вестей с 21 июля. К поискам уроженки Баймакского района подключились сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Как рассказала близкая подруга девушки, ее до исчезновения видели на автовокзале города Сибай. Она должна была сесть на автобус и поехать в родную деревню Баишево, где живут ее родители.

К счастью, все закончилось благополучно. По словам нашего источника, девушка жива и здорова, и сегодня она вернулась домой.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.