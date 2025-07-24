Спустя три дня свернули поиски 25-летней девушки из Башкирии

В Уфе завершились поиски 25-летней девушки. Об этом «КП-Уфа» рассказал собственный источник.
Напомним, от пропавшей не было никаких вестей с 21 июля. К поискам уроженки Баймакского района подключились сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Как рассказала близкая подруга девушки, ее до исчезновения видели на автовокзале города Сибай. Она должна была сесть на автобус и поехать в родную деревню Баишево, где живут ее родители.
К счастью, все закончилось благополучно. По словам нашего источника, девушка жива и здорова, и сегодня она вернулась домой.
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