Новый символ воинской славы: В Ростове создают стелу для въездной группы в Октябрьском районе

В Октябрьском районе Ростова, на въезде в город со стороны улиц Таганрогской и Малиновского, скоро появится новая стела — символ единства и воинской славы. Сегодня глава донской столицы Александр Скрябин посетил мастерскую скульптора Сергея Олешни, где создается этот значимый для города объект.