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Новый символ воинской славы: В Ростове создают стелу для въездной группы в Октябрьском районе

Александр Скрябин посетил мастерскую, где создают постамент.

Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском районе Ростова, на въезде в город со стороны улиц Таганрогской и Малиновского, скоро появится новая стела — символ единства и воинской славы. Сегодня глава донской столицы Александр Скрябин посетил мастерскую скульптора Сергея Олешни, где создается этот значимый для города объект.

Инициатива заменить старый арт-объект — «мяч с флагами» — принадлежит активным жителям Октябрьского района.

— Наши въездные группы должны быть благоустроены и отражать историю города, — отметил Александр Юрьевич.

Монумент будет включать: гербы России, Ростовской области и самого города, а также Ордена Ленина и Отечественной войны I степени, а также надпись «Ростов-на-Дону — город воинской славы».

— Это не просто символы, а отражение нашей истории, — подчеркнул глава города. — По задумке авторов, композиционное решение стелы символизирует единение всего российского народа в борьбе за независимость страны.

Помимо установки стелы преобразится и окружающая территория. Напомним, по поручению врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, въездная группа со стороны улицы Таганрогской также будет благоустроена.

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