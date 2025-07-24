В Мурманске открыли новые технологии переработки мидий и места их культивации

«Группа предложила новый метод извлечения полезных белковых соединений из створок, так, вместо применяемых сейчас сильных неорганических кислот, они разработали щадящую технологию с использованием комплексонов для получения конхиса (органических соединений для получения матрицы из нерастворимых в воде белков — прим. ТАСС). При мягком режиме извлечения матрица не повреждается, практически полностью сохраняя нативную структуру. Применение данного метода также более бережный с экологической точки зрения, поскольку соединения комплексонов безопаснее в сравнении с кислотами высокой концентрации», — отметили в МАУ.