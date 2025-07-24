Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-24

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» пропал с радаров около 13:00 по местному времени (7:00 мск) при заходе на второй круг для посадки. Самолет следовал рейсом Хабаровск—Благовещенск—Тында. Горящие обломки самолета обнаружили в 15 км от аэропорта Тынды на склоне горы. Сейчас на месте проводится поисковая операция.