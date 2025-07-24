В Мурманской области запустили систему мониторинга качества воздуха

«Система учитывает не только промышленные выбросы Кольской ГМК, но и другие источники загрязнения. Например, если рядом со станцией мониторинга разведут костер, индекс может временно повыситься. Таким образом, система фиксирует комплексное влияние на качество воздуха, исходящее от различных источников, включая бытовые и транспортные», — пояснили в компании.