В Мурманской области запустили систему мониторинга качества воздуха

МУРМАНСК, 24 июл — РИА Новости. «Норникель» официально запустил в работу систему автоматического контроля качества атмосферного воздуха в Мончегорске Мурманской области, которая обеспечит круглосуточный мониторинг уровня загрязняющих веществ, сообщила пресс-служба компании.
«Это важный шаг в направлении повышения экологической прозрачности и улучшения уровня жизни в городе. Новая система — передовая цифровая платформа, обеспечивающая круглосуточный контроль за состоянием воздуха в режиме реального времени», — говорится в сообщении.
Отмечается, что система объединяет данные с 11 станций экологического мониторинга, расположенных в городе металлургов. Каждые 20 минут оборудование фиксирует уровень загрязняющих веществ (диоксид серы, сероводород, оксид углерода, диоксид азота, озон), а также взвешенные частицы (пыль и сажа).
Собранные данные обрабатываются и публикуются в режиме реального времени на сайте администрации Мончегорска в виде индекса качества воздуха, который рассчитывается на основе предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Индекс качества воздуха представлен в удобном цветовом виде: зеленый — загрязнение отсутствует, желтый — умеренное, красный — высокое. Такая индикация позволяет любому жителю города быстро оценить ситуацию. При этом доступна история измерений за предыдущие 14 дней.
«Система учитывает не только промышленные выбросы Кольской ГМК, но и другие источники загрязнения. Например, если рядом со станцией мониторинга разведут костер, индекс может временно повыситься. Таким образом, система фиксирует комплексное влияние на качество воздуха, исходящее от различных источников, включая бытовые и транспортные», — пояснили в компании.
«Норникель» организовал систему как градообразующее предприятие Мончегорска, она была передана администрации города. Компания реализовала этот проект для открытого экологического мониторинга с акцентом на удобство и доступность для горожан. Подобная система в декабре 2024 года была запущена в Норильске.