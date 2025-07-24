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В Самарской области 25 июля грянет гром

В Самарской области в ночь на 25 июля прогнозируется переменная облачность с кратковременными осадками.

В Самарской области в ночь на 25 июля прогнозируется переменная облачность с кратковременными осадками. Будет дуть северный ветер со скоростью 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +12…+17 градусов.

Днем сохранится переменная облачность, не исключены дожди с громом и молнией. Ветер с севера останется в пределах 7−12 м/с, однако во время грозы порывы могут достигать 15−18 м/с. Дневная температура воздуха повысится и составит +22…+27 градусов.

Совет: захватите зонт и будьте осторожны на улице — грозы и сильные порывы ветра могут сделать погоду непредсказуемой.

Ранее мы писали, что в Самаре продолжается подготовка к отопительному сезону. В Промышленном районе 1181 дом готов к холодам — это более 76% всех жилых зданий.

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