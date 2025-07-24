В Перми благоустраивают четыре сквера

В Перми активно ведется благоустройство четырех скверов: сквер Журналистов, сквер в 64 квартале эспланады (за Театром-Театром), сад им. Любимова и сквер «Аллея памяти».
В сквере Журналистов, проект благоустройства которого стал победителем Всероссийского онлайн-голосования, появится новая детская игровая площадка, цветники и вертикальное озеленение, рассказали в минЖКХ Прикамья. Здесь обновят покрытие дорожек и площадок, установят малые архитектурные формы и создадут навигацию. Готовность объекта — 50%.
В саду им. Любимова подрядчик обновляет покрытие прогулочных дорожек, подготовил территория под газоны и цветники. Здесь будут установлены новые скамейки, информационные щиты, навесы, появится обновленное уличное освещение, спортивные и детские площадки.
На территории 64 квартала эспланады, между Театром-Театром и ул. Крисанова, планируется устроить дорожки и площадки, установить сцену и малые архитектурные формы, провести озеленение.
В сквере «Аллея памяти» завершены подготовительные работы. Здесь планируется установить скамейки и навесы, а также современную детскую площадку.