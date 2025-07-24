В Перми благоустраивают четыре сквера

В сквере Журналистов, проект благоустройства которого стал победителем Всероссийского онлайн-голосования, появится новая детская игровая площадка, цветники и вертикальное озеленение, рассказали в минЖКХ Прикамья. Здесь обновят покрытие дорожек и площадок, установят малые архитектурные формы и создадут навигацию. Готовность объекта — 50%.