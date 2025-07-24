Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми благоустраивают четыре сквера

В Перми активно ведется благоустройство четырех скверов: сквер Журналистов, сквер в 64 квартале эспланады (за Театром-Театром), сад им.

В Перми активно ведется благоустройство четырех скверов: сквер Журналистов, сквер в 64 квартале эспланады (за Театром-Театром), сад им. Любимова и сквер «Аллея памяти».

В сквере Журналистов, проект благоустройства которого стал победителем Всероссийского онлайн-голосования, появится новая детская игровая площадка, цветники и вертикальное озеленение, рассказали в минЖКХ Прикамья. Здесь обновят покрытие дорожек и площадок, установят малые архитектурные формы и создадут навигацию. Готовность объекта — 50%.

В саду им. Любимова подрядчик обновляет покрытие прогулочных дорожек, подготовил территория под газоны и цветники. Здесь будут установлены новые скамейки, информационные щиты, навесы, появится обновленное уличное освещение, спортивные и детские площадки.

На территории 64 квартала эспланады, между Театром-Театром и ул. Крисанова, планируется устроить дорожки и площадки, установить сцену и малые архитектурные формы, провести озеленение.

В сквере «Аллея памяти» завершены подготовительные работы. Здесь планируется установить скамейки и навесы, а также современную детскую площадку.